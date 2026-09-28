"Puntualidad absoluta" del tranvibús de Sevilla tras completar su llegada a la Plaza del Duque desde Santa Justa

Un vehículo de la línea BTR Torreblanca-Sevilla Este-Plaza del Duque- circula por la Campana el primer día de puesta en servicio del tramo que une este punto y la estación de Santa Justa - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha completado este lunes, 28 de septiembre, la puesta en marcha integral de la línea de Bus de Tránsito Rápido (BTR) TB1, conocida como tranvibús, con la entrada en funcionamiento del tramo entre la estación de Santa Justa hasta la Plaza del Duque: "Un hito con el que el Gobierno municipal cumple el compromiso asumido para conectar de manera directa, rápida y accesible los distritos de Torreblanca y Sevilla Este con el centro histórico de la ciudad, en la fecha prevista y ofreciendo tiempos de trayecto reales de entre 31 y 35 minutos".

Durante las primeras horas de servicio, la nueva línea de alta capacidad ha registrado "una fluidez operativa plena con cumplimiento de los horarios y absoluta normalidad", como ha destacado el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, en una nota de prensa del Consistorio.

De este modo, "hasta las 11,00 horas de esta primera jornada, la flota ha realizado un total de 148 expediciones por sentido y ha trasladado a aproximadamente 3.000 viajeros sin que se haya registrado ningún incidente", según los primeros datos con los que cuenta Tussam de la línea en su recorrido completo desde las cabeceras de Torreblanca y la Plaza del Duque.

"En la franja de mayor demanda matutina, el dispositivo ha contado con 16 autobuses en circulación continua, garantizando una frecuencia de paso de cinco minutos en las paradas y cumpliendo con precisión los tiempos de viaje prefijados por los técnicos municipales", ha explicado el delegado municipal.

Tras registrar 1,8 millones de viajeros anuales tras un año de entrada en funcionamiento de la fase 1 de la TB1, uniendo Torreblanca y Sevilla Este con el Prado de San Sebastián, la meta operativa del Ayuntamiento es "triplicar el uso de la línea TB1 hasta alcanzar los seis millones de usuarios al año, lo que equivale a superar un mínimo de 18.000 viajeros diarios. Este incremento situará el volumen global de desplazamientos en la red de Sevilla Este en nueve millones de usuarios anuales", ha explicado Pimentel.

Respecto a la gestión del tráfico, la línea cuenta con la prioridad semafórica activa, cuyos tiempos se están ajustando en tiempo real para optimizar la fluidez del tráfico y garantizar los tiempos de paso de la línea BTR. Asimismo, el sistema de cámaras de monitorización de acceso al eje Puñonrostro-Duque confirma un menor acceso de vehículos privados al carril reservado.

Además, el Ayuntamiento mantendrá un periodo informativo sin sanciones económicas hasta enero de 2027, tras la conclusión del plan de Navidad, asegurando la paulatina adaptación de los conductores. En los últimos días, se está desarrollando una campaña informativa con la colaboración del Colegio de Administradores de Fincas para trasladar a las comunidades de propietarios del eje del recorrido del BTR los permisos de accesos a residentes.