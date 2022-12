Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla imparte un taller para afrontar el duelo en Navidad tras una pérdida reciente

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Psicooncología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, liderada por la doctora Raquel Calero, imparte este lunes 12 de diciembre, a las 18,00 horas en el salón de actos del centro hospitalario, la segunda edición del taller 'Es Navidad y en casa hay una silla vacía. La experiencia del duelo en Navidad', donde la especialista pretende facilitar herramientas de afrontamiento a los asistentes en duelo estas navidades por ser una época "donde las ausencias se acentúan y la sensación de pérdida de sentido vital se recrudece".

El encuentro tiene como objetivo, además, ser una invitación a "la reflexión de la importancia de la transcendencia, el legado y la espiritualidad para la aceptación de la muerte como parte de la vida", según explica la psicóloga en una nota de prensa, al tiempo que recomienda evitar el aislamiento, aunque la opción elegida sea no celebrar las fiestas, puesto que "siempre hay alguien dispuesto a acompañarnos sin necesidad de festejar y esto puede ayudar a afrontar la experiencia del duelo en Navidad tras la pérdida de un ser querido".

En este sentido, la especialista apunta que la muerte sigue siendo como sociedad un "constructo pedagógico" pendiente. "No solemos hablar de ella, no nos gusta relacionarnos con su temática y cuando llega no estamos preparados para asumirla", asevera la doctora Calero. La Navidad es época de fiesta y reencuentros con familiares y amigos y por tradición compartir los mejores platos a la mesa. "Esas sillas vacías embargan de nostalgia y melancolía y, en algunas ocasiones, las emociones son tan intensas que hacen huir de los eventos y hasta suprimir la Navidad".

"La experiencia de duelo se acentúa en las vísperas de Navidad, ante lo que la reacción natural es querer cambiar el escenario. Es una respuesta que inicialmente puede ser adaptativa pero que con los años no solo no ayuda a afrontar la pérdida del ser querido, sino que vacía de sentido nuestra existencia en estos días del calendario", incide.

Los duelos no siempre tienen por qué necesitar de intervención profesional especializada, ya que los seres humanos tienen recursos intrapersonales para afrontarlos, si bien la experta insiste en que "hay pérdidas que pueden llegar a precipitar duelos complicados y van a necesitar de la ayuda profesional porque se caracterizan por aparecer en circunstancias inesperadas, violentas, por el período evolutivo en el que transcurren --se puede llegar a aceptar la muerte de una persona de 80 años en sociedad, pero no la de un niño-- y por el vínculo que nos unía al fallecido".

Así, la psicóloga recomienda a todas las personas con pérdidas recientes que "expresen abiertamente su situación emocional, su opinión y deseo con respecto a la celebración de las fechas, así como aconseja al resto de familiares que validen y acompañen al doliente y respeten su decisión". En este sentido, apunta que tener una reunión con todos los miembros de la familia, incluido niños y adolescentes, previa a la Navidad, puede ayudar a tomar una decisión con respecto a su celebración.

"Es muy importante que ellos también puedan expresarse emocionalmente y se les dé la posibilidad de opinar cómo quieren vivir esta etapa", añade.

Igualmente, considera que simbolizar a la persona ausente, naturalizar la emotividad negativa por su ausencia y permitir con la representación de su presencia --a través de una fotografía o una vela, por ejemplo--, también puede ayudar a sentir el legado de su existencia.

"Los duelos duran toda la vida, pero trabajarlos nos ayuda a vivir con sentido y plenitud nuestra existencia. Por eso es importante que si la persona se ve sobrepasada pida ayuda a un profesional experto que la acompañará a afrontar las etapas del duelo", concluye la responsable de la Unidad de Psicooncología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa.