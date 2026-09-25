Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla nombra a Salvador Morales como nuevo secretario general de Cirugía Endoscópica

Imagen del doctor y jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Salvador Morales, nombrado como nuevo secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía Endoscópica (IFSES). - QUIRÓNSALUD

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor y jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Salvador Morales, ha sido elegido nuevo secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía Endoscópica (IFSES), durante la celebración de su reunión anual de la Junta Directiva en el marco del 22.º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica, celebrado en Yokohama (Japón) a principios del mes de septiembre.

Según ha informado la entidad en una nota, la Ifses es una federación internacional que reúne a diez sociedades líderes de cirugía endoscópica de diferentes partes del mundo y tiene como objetivo impulsar la colaboración internacional en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva.

El Congreso de Yokohama, celebrado junto a la Reunión Anual de la Sociedad Japonesa de Cirugía Endoscópica, reunió a profesionales de distintas regiones del mundo en torno al intercambio científico, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la cirugía.

Durante el encuentro, la nueva Junta Ejecutiva de la Ifses definió sus principales líneas de actuación para los próximos años, entre las que se encuentran el fortalecimiento de los vínculos entre continentes, la ampliación del acceso a la cirugía mínimamente invasiva y a la tecnología en áreas del mundo con menos recursos, el desarrollo de directrices internacionales en campos emergentes como la telecirugía y el impulso de la formación y participación de las nuevas generaciones de cirujanos.

En este sentido, Quirónsalud ha explicado que el doctor Salvador Morales es jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y del Hospital Universitario Virgen Macarena, así como profesor titular de la Facultad de Medicina.

Académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y Médico Ilustre por el Real Colegio de Médicos de Sevilla, ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito de la cirugía, tanto a nivel nacional como internacional.

Es actualmente presidente de la European Hernia Society, siendo previamente presidente de la Asociación Española de Cirugía y de la European Association of Endoscopic Surgery, así mismo ha sido nombrado presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía General.

Su trayectoria ha sido reconocida con la Medalla de Sevilla y su inclusión, de manera ininterrumpida desde hace varios años, en la lista de los mejores médicos de España de Forbes, además de haber sido distinguido como mejor cirujano de nuestro país según Merco en 2024, 2025 y 2026. Asimismo, es miembro de honor de diversas sociedades científicas quirúrgicas nacionales e internacionales.

En el ámbito investigador, cuenta con numerosos premios internacionales y becas de investigación, y participa en proyectos y estudios multicéntricos junto a grupos de investigación de distintos países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón.

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.