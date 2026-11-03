Radio Sevilla, de la Cadena SER, Premio Ondas 2026 por su investigación de los cribados de cáncer de mama

Archivo - Anuncio de los Premios Ondas 2026. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

BARCELONA/SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Radio Sevilla ha resultado ganadora de uno de los 73 Premios Ondas que otorga Radio Barcelona de la Cadena Ser, por su investigación en relación a los fallos detectados en el programa de cribados de cáncer de mama de la sanidad pública andaluza.

Así se ha dado a conocer este martes, cuando la periodista Gemma Nierga --cuatro veces ganadora del galardón-- ha leído el fallo de esta nueva edición de los Premios Ondas, que habían batido su "récord histórico" con 1.065 candidaturas, con una amplia representación internacional con inscripciones de 26 países de Europa, América y Asia, y que se entregarán el 26 de noviembre en una gala en el Liceu de Barcelona.

Además de Radio Sevilla, entre los premiados con un Ondas este año figuran el periodista Carlos Alsina, los programas 'A vivir que son dos días' y 'Que no surti d'aquí'; el disco 'Lux' de Rosalía, el músico Leiva, los 50 años de Ràdio 4, la serie 'Yakarta' y los actores Malena Alterio y Javier Cámara.

Así, en los Ondas Nacionales de radio, el premio a la trayectoria ha sido para el periodista Carlos Alsina por su carrera de más de 30 años en el medio con un "estilo versátil e irónico", y la mejor programación especial para la investigación de los cribados de cáncer de mama (Radio Sevilla-SER).

'A vivir que son dos días' (Cadena Ser) ha ganado el premio al mejor programa, mientras que la categoría de mejor idea radiofónica ha sido 'ex aequo' para 'Lo contó la radio' (Onda Cero) y 'Que no surti d'aquí' (Catalunya Ràdio) y el de mejor programa de proximidad para 'Els nous altres catalans' (Ràdio Barcelona-Ser Catalunya).

El jurado ha otorgado una mención especial para los 50 años de Ràdio 4, de RNE, por ser la primera cadena que emitió íntegramente en catalán después de la dictadura franquista.

FELICITACIÓN DE MARÍA JESÚS MONTERO

Tras conocer este galardón, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha compartido desde su cuenta en la red social 'X' un mensaje de "enhorabuena" por el premio, y ha comentado que "detrás de cada cribado de cáncer de mama hay una mujer, una familia y una vida".

"Mercedes Díaz y Radio Sevilla dieron voz a quienes merecían respuestas y sacudieron la conciencia de toda Andalucía", ha subrayado la líder del PSOE-A al valorar este "Ondas más que merecido", desde el convencimiento de que "el periodismo valiente también salva vidas y pone al descubierto las graves debilidades de nuestro sistema sanitario andaluz", según ha agregado Montero en su mensaje en redes sociales.