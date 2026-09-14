Radiolé regresa a Sevilla para entregar sus Premios Radiolé 2026 en una gala el 14 de septiembre

Archivo - Niña Pastori. - RADIOLE - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Radiolé regresa un año más a Sevilla para celebrar el próximo miércoles 14 de octubre, a partir de las 21,00 horas, en el Cartuja Center CITE los Premios Radiolé 2026, que reconocen lo mejor del pasado, el presente y el futuro de la música española. Las entradas para disfrutar en directo del evento ya están disponibles.

Joaquín Hurtado y La Húngara serán los maestros de ceremonias de la 12ª edición de los Premios Radiolé, que distinguirán a grandes figuras del panorama nacional como Los Delinqüentes, María José Llergo, Blanca Paloma, Paco Candela, Alazán, Ríos de Gloria y Raúl El Balilla. Además, Niña Pastori recogerá el Premio de Honor con motivo de sus 30 años de trayectoria y Reyes Carrasco recibirá el Premio 'Temple y Pureza', como ha informado la organización en una nota.

La música en directo estará muy presente durante toda la gala. Los Premios Radiolé 2026 contarán con las actuaciones de Andy, Montoya, El Tren de los Sueños, Carmen Lemos, Alba Dreid, Fran Doblas, Juanlu Montoya, Shakira Martinez, Josué Rarujo, Obed Hernández, Indara, Álvaro Montes o Calet, entre otros.

"Estamos deseando disfrutar de esta noche mágica en Sevilla. Los Premios Radiolé siempre nos hacen vivir una experiencia inolvidable que nos hace viajar al pasado, disfrutar del presente e ilusionarnos por el futuro con artistas increíbles. Queremos agradecer la confianza de nuestros oyentes con varias sorpresas y homenajes que van a quedarse en su memoria para siempre", asegura Joaquín Hurtado, subdirector de Radiolé y Cadena Dial.