Una rama de árbol cae encima del tranvibús a su paso por Sevilla Este sin causar daños

Imágenes del tranvibús de Sevilla llegando a la Plaza del Duque. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una rama de árbol ha caído encima de uno de los autobuses de la línea TB1 a su paso por Sevilla Este sin que se hayan producido daños en el vehículo ni heridos.

Tal y como ha adelantado El Correo de Andalucía y han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 16,30 en la plataforma segregada para el tranvibús en la confluencia entre Médicos sin Fronteras y Emilio Lemos, en el barrio de Sevilla Este.

A pesar del incidente, la línea ha seguido funcionando "con normalidad" y operarios municipales se encuentran en el lugar para retirar los restos del árbol.