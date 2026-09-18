El 'Rasca x10'de la ONCE deja 150.000 euros en La Roda de Andalucía (Sevilla)

Manuel Cortés, vendedor de la ONCE en La Roda de Andalucía - ONCE

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Rasca x10' de la ONCE ha dejado 150.000 euros en el municipio sevillano de La Roda de Andalucía. El premio lo ha dado Manuel Cortés, afiliado y vendedor desde el año 2009, a lo largo de su ruta por la localidad.

Para él, ha sido una "experiencia maravillosa" repartir "por fin" un premio. "Estoy muy contento, hacía falta en el pueblo una buena noticia", asegura emocionado, según informa la ONCE en un comunicado.

El 'centinela de la ilusión' se declara "orgulloso" de poder dar esta alegría a su clientela tan fiel". Si bien no se ha topado aún con el premiado, no le cabe duda de que lo verá en breve. "Tengo unos clientes muy agradecidos" afirma, "y más agradecido estoy yo de poder ayudarles, espero seguir haciéndolo mientras pueda" concluye el vendedor.

El 'Rasca x10' es el juego en el que por dos euros se puede ganar hasta 150.000 euros al instante. Al descubrir las casillas, si coincide con alguno de los números multiplicadores, se puede multiplicar el premio por 2, por 5 o hasta por 10.