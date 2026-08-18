Reabierto el Parque de la Ballena de Sevilla Este, tras la retirada de salchichas con clavos

Archivo - Un perro jugando en un parque - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto a primera hora de este martes, el parque canino e infantil situado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, tras haber comprobado los técnicos municipales que ya no quedaban restos de los alimentos con elementos punzantes, que propiciaron su cierre por cuarta vez este pasado domingo.

Según han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, este pasado domingo, 16 de agosto, el Consistorio detectó salchichas con clavos colocadas con la intención de dañar gravemente a las mascotas que acuden al espacio, lo que provocó su cierre por cuarta vez.

En este sentido, el Consistorio ha pedido colaboración ciudadana ante la reiteración de este tipo de hallazgos en parques de la ciudad, los cuales no solo suponen un peligro para mascotas, sino también para menores que acuden al mismo.