Reabierto el parque infantil y canino de Sevilla Este afectado este jueves por elementos peligrosos

Archivo - Un hombre juega con su perro en el Parque de Los Príncipes. Imagen de archivo - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto el parque canino e infantil situado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, tras haber realizado tareas de limpieza e inspección por los elementos peligrosos que propiciaron su cierre la tarde de este jueves, 6 de agosto.

Según ha detallado el Consistorio a través de la red social X consultado por Europa Press, el parque se vio afectado por la aparición de salchichas con agujas, que ponían en peligro a los perros y usuarios.

Asimismo, el hecho ya ha sido denunciado a las autoridades competentes. A principio del pasado mes de julio, este mismo parque, conocido como el "de la ballena" tuvo que ser cerrado por la aparición de bombones envenenados.