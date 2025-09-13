Reabren los parques del Tamarguillo y Miraflores de Sevilla tras la aplicación del protocolo de la gripe aviar

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto las puertas de los parques del Tamarguillo y Miraflores tras la aplicación del protocolo de la gripe aviar, como ya hizo este viernes con el Parque de María Luisa. En este último, pese a la aparición de cuatro aves muertas en las últimas horas, se mantiene la apertura puesto que, siguiendo las indicaciones de la Junta, se ha procedido al "balizamiento de las lagunas".

Según ha informado el Consistorio en su cuenta oficial de 'X', se han limpiado y desinfectado los estanques de la zona, reforzado la vigilancia, vallado zonas sensibles, controlado la recogida de aves y colocado cartelería informativa con recomendaciones al público.

En el Parque de María Luisa se hallaron a primeros de semana cinco patos muertos y un cisne, mientras que en los jardines del Alcázar, también reabierto, se localizaron los cadáveres de un pato y de un pavo real, así como otros tres pavos muertos en el patio de una guardería colindante al recinto monumental.