La Real Fábrica de Tapices muestra el legado textil de las cofradías en Sevilla

Archivo - Detalle de uno de los mantos de la Hermandad de la Estrella, bordado en oro, sobre terciopelo azul en la exposición cofrade en Cajasol, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

La Real Fábrica de Tapices inaugurará el próximo jueves 9 de octubre a las 20,00 horas en el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla el seminario 'Conservación y Restauración del Patrimonio Textil de Hermandades y Cofradías'.

En este sentido, el director de la Fábrica, Alejandro Klecker de Elizalde, será el encargado de abrir la sesión con una ponencia dedicada a los orígenes, la evolución y los principales protagonistas de la historia de la institución, fundada en 1721 y referente en la conservación del patrimonio textil en España, informa la entidad en un comunicado.

Posteriormente, Verónica García Blanco, directora de Restauración de la RFT, expondrá los procedimientos aplicados a la conservación y restauración de vestiduras para imaginería, presentando ejemplos de trabajos realizados para distintas hermandades y cofradías, así como algunas recomendaciones clave para la conservación de textiles.

Además, profundizarán en el papel esencial de la tinción y la evaluación del color en la restauración textil, explicando las claves de este proceso en la RFT, basado en criterios de sostenibilidad, reversibilidad y respeto absoluto por la autenticidad de cada pieza.