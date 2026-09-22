La recaudación de la IX Travesía río Guadalquivir Club Náutico de Sevilla irá destinada a la riada de Nepal

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, en la presentación del cartel de la IX Travesía río Guadalquivir Club Náutico.
La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, en la presentación del cartel de la IX Travesía río Guadalquivir Club Náutico. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 22 septiembre 2026 17:16
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SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 nadadores de todas las edades participarán este próximo sábado 26 de septiembre en la IX Travesía Solidaria Río Guadalquivir Club Náutico Sevilla - Memorial Ángel Nogales, cuya recaudación irá destinada a apoyar a las familias afectadas por la riada que ha asolado Nepal

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la salida y la llegada estarán situadas en el pantalán del Club Náutico y el programa incluirá tres distancias adaptadas a distintos perfiles de participantes, que podrán optar entre las pruebas de 3.000 metros, 1.500 metros y la más asequible de 500 metros.

En este sentido, la travesía ha sido presentada este martes en el Ayuntamiento por la delegada de Deportes, María Tena; el gerente del IMD, Ricardo Villena; el presidente del Club Náutico Sevilla, Cayetano García; el vocal de Natación de la entidad, Javier Díaz; y el delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Carmona Priego.

Además, la cita será la penúltima prueba puntuable del IV Circuito Brazadas Solidarias Fundación Vicente Ferrer, y tendrá un marcado carácter solidario, ya que la recaudación obtenida se destinará a apoyar la respuesta de emergencia que la Fundación Vicente Ferrer desarrolla junto a entidades locales tras las graves inundaciones que han afectado al norte de Nepal.

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