La recaudación de la IX Travesía río Guadalquivir Club Náutico de Sevilla irá destinada a la riada de Nepal

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, en la presentación del cartel de la IX Travesía río Guadalquivir Club Náutico. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 nadadores de todas las edades participarán este próximo sábado 26 de septiembre en la IX Travesía Solidaria Río Guadalquivir Club Náutico Sevilla - Memorial Ángel Nogales, cuya recaudación irá destinada a apoyar a las familias afectadas por la riada que ha asolado Nepal

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la salida y la llegada estarán situadas en el pantalán del Club Náutico y el programa incluirá tres distancias adaptadas a distintos perfiles de participantes, que podrán optar entre las pruebas de 3.000 metros, 1.500 metros y la más asequible de 500 metros.

En este sentido, la travesía ha sido presentada este martes en el Ayuntamiento por la delegada de Deportes, María Tena; el gerente del IMD, Ricardo Villena; el presidente del Club Náutico Sevilla, Cayetano García; el vocal de Natación de la entidad, Javier Díaz; y el delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Carmona Priego.

Además, la cita será la penúltima prueba puntuable del IV Circuito Brazadas Solidarias Fundación Vicente Ferrer, y tendrá un marcado carácter solidario, ya que la recaudación obtenida se destinará a apoyar la respuesta de emergencia que la Fundación Vicente Ferrer desarrolla junto a entidades locales tras las graves inundaciones que han afectado al norte de Nepal.