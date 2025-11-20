Rechazada propuesta del PSOE de reprobar al presidente del Pleno de Sevilla, Manuel Alés, por "manifiesta parcialidad"

Archivo - El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, atiende a los medios de comunicación. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado este jueves la propuesta urgente del Grupo Municipal Socialista para reprobar al presidente del órgano, Manuel Alés, por su "manifiesta parcialidad". El escrito ha sido rechazado con los votos del Partido Popular y Vox.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha señalado que Alés ha usado "argumentos ridículos" para rechazar la petición de comparecencia del alcalde, José Luis Sanz, en Pleno sobre las inundaciones del 29 de octubre. "Es una falta de respeto no al Grupo Socialista, que también, sino a los sevillanos y a las sevillanas", ha afirmado.

En esta línea, ha indicado que durante su etapa en la presidencia del Pleno, Alés ha "ejercido parcialidad". Ha puesto como ejemplo que se han procedido "con insultos" desde la bancada del Partido Popular hacia la del Grupo Socialista o la emisión de vídeos "cuando no podían porque está prohibido por el reglamento". Se está dejando también sin contestar muchas de las preguntas que en la Comisión de Control", ha subrayado.

La propuesta también "instaba" al alcalde a que "dejara sin efecto" la resolución por la que delega a Alés de la convocatoria y la Presidencia del Pleno, de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Sevilla y de la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno.