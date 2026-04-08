Recio acompañará a Montero como número 2 en la lista del PSOE en Sevilla, con Verónica Pérez en el puesto 5

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, junto con el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, en una foto de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, acompañará como número 2 a María Jesús Montero, secretaria general de los socialistas andaluces, en la lista del PSOE en esta provincia de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. A ambos les seguirán Marta Alonso Lappí; Alejandro Moyano y Verónica Pérez, que ocuparán así los primeros cinco puestos de salida.

Junto a ellos, José María Villalobos; Encarnación María Martínez; Rodrigo Rodríguez Hans; Myriam Díaz Rodríguez; Diego Ramos Sánchez; Inmaculada Muñoz Carvajal; David Cazallo; María del Carmen Galindo; Francisco Javier Carrasco Navarro; María de los Angeles Iglesias Domínguez; Santiago Limón Cerpa; María del Consuelo Saldaña Calle y José Antonio López Hervella.

Como suplentes aparecen Lucía Carvajal Cansino; David Díaz García; Nerea Gómez Sancho y Miguel Ángel Valero. Así lo ha aprobado este miércoles la Comisión Ejecutiva Provincial dentro de la conformación de candidaturas que el PSOE-A ha iniciado esta semana con la celebración, primero, de las Asambleas Locales, y que concluirá el próximo viernes, 10 de abril, con la Comisión Regional de Ética, la Comisión Regional de Listas, la Comisión Ejecutiva Regional y el Comité Director, máximo órgano de la federación andaluza entre congresos, para dar 'luz verde' a los nombres acordados.

En la lista de las elecciones de 2022, donde los socialistas obtuvieron cinco diputados, la lista la encabezaba el entonces secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que precedía a Adela Castaño; Rafael Recio, que repite en estos comicios, pero como número 2; Encarnación Martínez, que pasa ahora al séptimo puesto; Gaspar Llanes y Verónica Pérez, que sustituyó al también exalcalde de Sevilla, y que figura ahora también en el quinto lugar.

