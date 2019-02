El rector dice que la US sigue sin conceder la jubilación al catedrático Santiago Romero, condenado por abuso

Publicado 05/02/2019 16:59:11 CET

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro,

ha señalado que la institución sigue sin conceder la jubilación al catedrático Santiago Romero, condenado a siete años de prisión por abusos sexuales contra dos profesoras y una becaria, después de que este la solicitara.

Castro, que reivindicado su papel en las medidas cautelares tomadas por la institución que gobierna para que no diera clase este profesor,

ha recalcado que Romero "sigue suspendido" por iniciativa suya y que el acusado ha solicitado su jubilación y la US "no se la ha permitido". "Mientras esto está en juego y puede llevarse a cabo una sanción no se le ha permitido".

El rector se ha pronunciado así este martes en un desayuno informativo donde ha recordado que todavía se está esperando una sentencia en firme del juicio y que, tras el fallo del Juzgado de lo Penal de enero de 2017, la US abrió procedimiento sancionador contra Romero, le suspendió de toda actividad económica y le prohibió acceder al centro.

Así, el rector ha resaltado que "ese profesor no da clases en la US, no por ningún juez sino por una decisión suya", puesto que la sentencia no obliga a Romero a no dar clase, situación que se deriva "de una resolución rectoral mía", apostilla.

De esta manera, ha expuesto que los servicio jurídicos de la Hispalense le informaron de lo que podía hacer y él tomó estas dos medidas cautelares y que, en consecuencia, Romero ha presentado recursos contra su persona por aquella actuación.

Preguntado por si la universidad no podría haber abierto expediente por inacción al jefe de departamento una vez salió la sentencia, el rector ha argumentado que para abrir expediente disciplinario contra una tercera persona se tienen que dar una serie de características que "no se habían producido ni ahora, ni en ese momento, ni en otro previo".

Ha explicado que no podía sacar conclusiones para ello cuando "los juristas no lo tienen tan claro" porque "las interpretaciones que hay de esa sentencia son tan variadas" que, como ha recordado, ahora se está en un proceso de apelaciones por varias partes a la espera de una sentencia en firme. "En cualquier caso, las recomendaciones que recibimos desde el servicio jurídico hacia el Rectorado eran que no podíamos hacer nada", ha puntualizado.