El Rectorado de Sevilla propone una "reconfiguración" de grupos y una "reprogramación" de convocatorias de plazas

Archivo - Fachada del edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) ha diseñado un borrador de plan de ajuste --de 16 millones de euros y "pendiente de consenso con todos los sectores implicados"-- que consta de 36 medidas estructuradas en cinco grandes bloques: medidas de racionalización del gasto; dedicación docente del profesorado; dedicación del Personal Técnico, Gestión, Administración y Servicios (PTGAS); promoción y contratación de personal y planes propios, becas y actividades.

En el primero de los bloques (donde el Rectorado calcula que se puede concentrar el grueso de lo 16 millones de ajuste, según recoge el documento al que han tenido acceso sectores universitarios y que ha consultado Europa Press), el Gobierno de la institución académica plantea una "retención" del 50% en los gastos de servicios centrales --como ya se sugirió en el último Consejo de Gobierno-- y un 20% en el presupuesto "inicial" de centros y departamentos.

Igualmente, se plantea una "revisión del régimen de apertura y cierre de edificios sin docencia reglada con el fin de mejorar la eficiencia" siempre sin afectar a los servicios que se ofrecen ni a los puestos de trabajo. Ahora que está celebrando la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), sobre este particular, el Rectorado propone una "reubicación de los espacios de gestión, eliminando la carpa del Pabellón de Brasil".

En el caso de dedicación docente del profesorado, se pone encima de la mesa una "reconfiguración de grupos, asignaturas y desdobles" y una "redistribución del encargo docente de asignaturas básicas en función de la afinidad de áreas, previa definición del marco jurídico". En el capítulo del PTGAS, se propone un "análisis estructural de las horas extraordinarias" y una "reprogramación del calendario de convocatorias de plazas PDI y PTGAS en el cuarto de los bloques. Por último, en el bloque de planes propios, becas y actividades se sugiere una "recalendarización y priorización del Plan Propio de Investigación y Transferencia".

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, trasladó en el último Consejo de Gobierno un informe detallado con los números y costes actuales de la plantilla de la institución académica después del acuerdo de financiación alcanzado en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) en virtud del cual la Hispalense percibirá, de momento, en 2026 un total de 449,3 millones de euros (cantidad en la que se incluyen 2,5 millones para la "sostenibilidad financiera" y 5,5 millones del acuerdo de abril de 2025 para afrontar el pago de complementos autonómicos y el 50% del quinto tramo de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración, PTGAS).

Sin embargo, tras el análisis realizado por la institución, sus cifras apuntan a que el coste de la plantilla --nómina base más todos los complementos y subidas salariales que por Ley hay que cumplir-- es de 462 millones de euros para 2026. Ante esta situación, la rectora apunta a que se esperan "incrementos adicionales" de recursos una vez se cuente con la información de las auditorías que "universidad por universidad" van a hacer los campus andaluces y la Junta de Andalucía, medida acordada también en el último CAU.

La partida para personal es, según las palabras del Rectorado, "claramente insuficiente para la previsión de los costes de personal de este año 2026, cifrados en 462 millones de euros". "Aunque se recibirán mayores transferencia tras el proceso de auditoría o evaluación técnica prevista, al ser un proceso externo y difícil de cuantificar, se considera necesario cubrir ese desfase en el capítulo 1 con el ahorro de otros capítulos de gasto".

Mientras esos datos llegan, "esta incertidumbre obliga a una gestión de los recursos disponibles en el marco de la prórroga presupuestaria basada en el principio de prudencia y con un escenario que aconseja la realización de ajustes bien sea mediante modificación presupuestaria o con la elaboración de un nuevo presupuesto". Para ello, las actuaciones previstas son, en primer lugar, establecer un "control" en el crecimiento del capítulo 1, con una "política de contención del gasto para que el coste de la plantilla no se incremente más de lo estimado, garantizando que el personal puede percibir todo lo consolidado en 2025".

El Rectorado "ya está trabajando para implementar medidas" de cara al presupuesto de 2026 para "garantizar el pago del capítulo 1 según lo estimado". El criterio que seguirá en este ajuste es el de "minimizar el impacto directo en las personas" de forma que "todas aquellas medidas que afecten directamente a las retribuciones y al complemento de los trabajadores y estudiantes son consideradas prioritarias". El plan se negociará con todos los sectores y estará listo en estas primeras semanas de junio.