El Rectorado de la US acoge las actuaciones de Physical Momentum y Manuela Nogales por el Mes de Danza

Publicado 02/11/2018 16:08:00 CET

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Patios del Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) han acogido, para celebrar el Mes de Danza, las piezas 'To be' y 'Esparciar Espacios' de las compañías Physical Momentum y Manuela Nogales.

Con la colaboración del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), la Hispalense vuelve a ser un año más una de las sedes del Mes de Danza.

La US ha explicado en un comunicado que, ante decenas de espectadores, el coreógrafo Francisco Córdova ha ofrecido su creación 'To be', que resalta por ser "una danza física y energizante", en la línea de otras producciones como 'Postskriptum', presentada en el 22º Mes de Danza.

Por otra parte, Manuela Nogales ha intervenido por partida doble en las actividades universitarias del Mes de Danza. A la conversación con María Aguilar se ha sumado 'Espaciar espacios', "una mirada diferente y única desde el lenguaje de la danza y el movimiento hacia un espacio emblemático de la ciudad de Sevilla como es el Rectorado de la Universidad".

Por último, la primera semana de noviembre el Cicus volverá a ser escenario de una sesión dancística, en este caso de cine. El martes, 6 de noviembre, a partir de las 20,00 horas, se presentará 'Bailar el espacio', en el que el espectador podrá "aproximarse al mundo de la danza desde la perspectiva audiovisual y cinematográfica".