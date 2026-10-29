La recuperación de fibra óptica en la Macarena tras la incidencia en las obras del metro de Sevilla ronda el 90%

Imagen de recurso de un módem de Internet que detecta fallos en la conexión - EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de las compañías de telecomunicaciones continúan trabajando para lograr la total recuperación del servicio de fibra óptica afectado por una incidencia en el cableado durante las obras de la Línea 3 del Metro. Este suceso, que se originó este lunes, viene afectando a la conexión en varias zonas del centro y norte de Sevilla, como la Alameda, Macarena o San Lorenzo, si bien, fuentes de la Consejería de Fomento cifran en torno al 90% el servicio recuperado, en concreto, un 88%.

Este percance se producía con ocasión de los trabajos de construcción de la Línea 3 Norte del Metro, que conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián, en el entorno de la calle Doctor Leal Castaño.

Desde la Junta de Andalucía se mantiene la coordinación de las actuaciones vinculadas a las obras, mientras que "una decena de equipos técnicos" interviene para recuperar la conectividad "lo antes posible", sin que, de momento, haya fecha estimada para el total restablecimiento.