La recuperación de los Molinos de Las Navas, premio 'Turismo Industrial Provincia de Sevilla'

Archivo - Foto de familia tras la presentación de la XI edición del Premio 'Turismo Industrial Provincia de Sevilla' . - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Visitantes y Experiencia Destilería GIN Puerto de Indias, ubicado en Carmona, y el proyecto de recuperación de los Molinos del Ciudadeja, del municipio de Las Navas de la Concepción, se han alzado con el Premio 'Turismo Industrial Provincia de Sevilla' en sus modalidades de 'Industria Viva' y 'Patrimonio Industrial, respectivamente.

Se trata de la XI edición de unos galardones que otorga la Diputación, a través de Prodetur, y que se entregarán el próximo miércoles, 26 de noviembre, en Forja Lebrija, taller artesano que resultó galardonado en la edición 2025 de estos premios, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

El jurado, integrado por Prodetur, y representantes de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), la Universidad de Sevilla (US) y de la Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía, han decidido conceder estas distinciones, para lo que se ha valorado, entre otros aspectos, "la antigüedad, tradición y grado de consolidación alcanzado en la prestación del servicio de turismo industrial; la incorporación de elementos innovadores en la prestación del servicio; el grado de diversificación de la oferta o la excelencia en la gestión".

El objetivo de estos premios es el de reconocer a organismos, personas o empresas que destacan por su labor en favor del fomento y la consolidación de esta actividad en la provincia, y pretenden abarcar todo el abanico de iniciativas que pueden enmarcarse dentro del ámbito del turismo industrial, tanto en su vertiente de visitas turísticas a empresas en funcionamiento o 'Industria viva', "como a los vestigios materiales e inmateriales de actividades económicas de los municipios, que formando parte del pasado y teniendo un atractivo turístico, ya dejaron de estar en activo: 'Patrimonio Industrial'".