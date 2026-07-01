Recuperado el cuadro de Sorolla desaparecido en el centro de Sevilla: "Lo cogí porque me gustó el marco"

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuadro que desapareció el pasado sábado en el centro de Sevilla ha sido recuperado después de que el hombre que se lo llevó de forma accidental se presentara ante la Policía Nacional al conocer la denuncia interpuesta por la familia y alegara que desconocía que se trataba de una obra de Joaquín Sorolla.

"Lo cogí porque me gustó el marco, no por la pintura. Cogí el cuadro y lo subí a mi habitación", ha explicado el protagonista de este episodio en declaraciones en Radio Sevilla, recogidas por Europa Press.

Según este referido medio, se trata de Andrés, un murciano que pasaba unos días de vacaciones en la ciudad hispalense cuando encontró la pieza.

De hecho, el hombre ha relatado que pudo identificar la obra gracias a una aplicación de Inteligencia Artificial que contenía en su teléfono móvil. "Utilicé la IA de mi móvil para identificar el cuadro y entonces dije: ¡Coño, si este cuadro es bueno!".

Asimismo, Andrés ha indicado que llegó a conocer la noticia tras la denuncia interpuesta por la familia, que trascendió a los medios de comunicación. "Entonces, llamé a la Policía para decir que el cuadro lo tenía yo", ha añadido.

En contexto, el suceso se dio a conocer tras una denuncia interpuesta por la familia propietaria en la comisaría en el distrito Centro, localizada en la Alameda de Hércules.