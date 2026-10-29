Refuerzo de vuelos entre Sevilla y Madrid tras el accidente ferroviario de Urda, con hasta dos frecuencias más al día

Pasajeros en el aeropuerto de Sevilla en uno de los mostradores de embarque, este jueves, el día después del accidente ferroviario de Urda - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iberia y Air Europa han reforzado la conexión entre Sevilla y Madrid tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y el anuncio de Renfe de bloquear la venta de billetes entre la capital de España y Andalucía hasta diciembre. Por un lado, Iberia aumenta un 20% la capacidad de sus vuelos con Andalucía, con 180 asientos adicionales entre ambas ciudades, y Air Europa sumado una nueva frecuencia diaria desde este miércoles a las dos que ya tenía e incluso operará cuatro vuelos de ida y vuelta tres días concretos a la semana.

La compañía ha cambiado el calibre de los aviones de los vuelos Madrid-Sevilla-Madrid IBE611/12, que pasan a ser operados por A321, y trabaja en aumentar también su capacidad en los próximos días.

Este viernes, por ejemplo, Iberia tiene programado dos vuelos desde Madrid, a las 11,40 y 15,45 horas, y otro desde Sevilla, a las 17,45 horas, con precios que rondan los 94 euros. Al respecto, la aerolínea ha limitado los precios máximos de todos sus vuelos entre Madrid y Andalucía hasta el domingo 8 de noviembre. Los billetes quedan topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y máximo de 149 en tarifa Business.

La compañía ha activado, además, flexibilidad para todos aquellos pasajeros que tuvieran previsto volar y hayan visto alterado su viaje por el accidente del tren. Para gestionar los cambios de sus billetes tienen a su disposición el teléfono 900 111 500.

AIR EUROPA TENDRÁ HASTA CUATRO FRECUENCIAS DIARIAS

Air Europa, que desde junio presta servicio con dos rutas directas, de ida y vuelta, entre Madrid y Sevilla, opera desde este miércoles con tres frecuencias y ha anunciado que los martes, jueves y viernes serán cuatro los vuelos que conecten ambas capitales, según han comunicado fuentes de la compañía a Europa Press.

Por otro lado, la conexión por autobús también se verá reforzada, dado que la empresa Socibus, que es la que realiza ese trayecto cada día, ha informado en sus redes que ampliarán autobuses, plazas y horarios de taquillas ante el aumento de la demanda en sus conexiones entre Madrid y Andalucía.