Renfe habilita autobuses del 16 al 29 de marzo para cubrir los Media Distancia entre Sevilla y Zafra por obras

Archivo - Tren de Renfe - RENFE - Archivo

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado este jueves que va a habilitar 224 servicios de autobús ante las obras en el tramo entre Zafra y Los Rosales en Extremadura, que afectan a las líneas de Media Distancia entre Sevilla y la comunidad.

Según ha indicado Renfe en su página web, el servicio de autobús estará activo desde el lunes 16 al domingo 29 de marzo. Estos trabajos se enmarcan en las actuaciones que Adif desarrolla en la línea Mérida-Los Rosales, en el tramo comprendido entre Zafra y Los Rosales, con nuevas instalaciones para la gestión de la circulación.

Durante este periodo, se establecerán autobuses directos entre Zafra y Sevilla, así como autobuses que realizarán la ruta por las estaciones intermedias para los trenes de Media Distancia Madrid-Sevilla Santa Justa y Plasencia/Cáceres-Sevilla Santa Justa, en ambos sentidos.

Renfe ha indicado que, una vez finalicen estas obras, "Adif continuará desarrollando otros trabajos en la vía que pueden suponer algunos reajustes horarios del servicio de manera temporal".

Asimismo, ha recordado que es necesario adquirir o formalizar el billete "antes de viajar" y "no está permitido el transporte de mascotas ni bicicletas en los servicios de transbordo por carretera".