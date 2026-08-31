Renfe inicia las obras de mejora de la accesibilidad en la estación de Tocina (Sevilla)

Archivo - Estación de Cercanías de Renfe en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes). (Foto de archivo). - RENFE - Archivo

TOCINA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

Renfe ha iniciado las obras de mejora de la accesibilidad en la estación de Tocina (Sevilla), que incluirán tanto el recrecido como la renovación integral del pavimento del andén para facilitar la entrada de los viajeros a los trenes.

Según ha precisado la entidad en una nota de prensa, la actuación también ha contemplado la renovación de la marquesina y la adecuación de los accesos, así como mejoras en la instalación eléctrica a partir de un nuevo suministro y un sistema de socorro mediante grupo electrógeno.

Asimismo, se renovarán las instalaciones de telecomunicaciones y se instalará un nuevo vallado al final del andén, situado en el lado 'Los Rosales', para "reforzar la seguridad" y evitar accesos peatonales indebidos.

La actuación, destinada a mejorar la accesibilidad, seguridad y funcionalidad de la estación, ha contado con una inversión de 450.121 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución estimado de cerca de seis meses.

En contexto, la estación de Tocina forma parte del Núcleo de Cercanías de Sevilla y presta servicio en la Línea C3 (Sevilla Santa Justa-La Rinconada-El Cáñamo-Brenes-Cantillana-Los Rosales-Tocina-Alcolea del Río-Villanueva del Río Minas-Pedroso-Cazalla Constantina), al mismo tiempo que funciona como una "estación intermedia" de la relación de Media Distancia convencional Sevilla-Mérida-Madrid Atocha Cercanías.