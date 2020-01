Cuatro dimisiones en la dirección del PSOE de Sevilla por discrepancias con Verónica Pérez

Actualizado 21/01/2020 13:27:27 CET

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro miembros de la dirección provincial del PSOE de Sevilla han presentado su renuncia al mostrar sus discrepancias en el modo en que su secretaria general, Verónica Pérez, afronta la dirección del partido a nivel provincial, a la par que se ha convocado un acto el jueves para abordar "un documento abierto de debate sobre el presente y futuro del PSOE-A".

Fuentes próximas a los dimisionarios han informado a Europa Press de que en la tarde de este martes presentarán su dimisión ante la Ejecutiva provincial Jerónimo Guerrero, exalcalde de El Coronil, ex diputado provincial y miembro del Comité Director del PSOE-A; Manuel Domínguez, secretario general del PSOE de El Viso del Alcor y ex diputado provincial, donde fue portavoz del grupo durante ocho años, y Carmelo Cubero, exalcalde de El Real de la Jara y secretario general del PSOE local.

A esas tres dimisiones se ha sumado la que se ha producido la pasada semana del alcalde de Camas, Rafael Recio, ante lo que las citadas fuentes no descartan que se produzcan más dimisiones en las próximas semanas.

En este marco, se ha convocado para el jueves, a las 19,00 horas, en la Casa del Pueblo de El Viso del Alcor, un acto al que están convocados los socialistas de la comarca para explicar los motivos de estas dimisiones, así como exponer "un documento abierto de debate sobre el presente y futuro del PSOE-A".

UN "VIAJE IMPOSIBLE" QUE REQUIERE "MEDIDAS DRÁSTICAS"

Entre esas cartas de renuncia, se encuentra la de Guerrero, en la que se insta a que sea motivo "de reflexión y no de disputa" su dimisión, que intenta "corregir" su "ferviente apoyo a aquello que fue equivocado y hasta perjudicial para el partido", ante lo que apunta a su situación anterior de "fiel defensor" tanto de Pérez como de Díaz, a quien ya informó de la situación que se vivía en Sevilla. "La lealtad a las personas tiene como límite la lealtad al partido", sentencia en el escrito, recogido por Europa Press.

Tras llamar a construir un proyecto renovado, advierte de que "la importancia decisiva que el PSOE de Sevilla siempre ha tenido dentro de la organización hoy día brilla por su ausencia". Indica que desde que Pérez quedara al frente, después de que Díaz pasara a dirigir el partido regional, el proyecto político "quedó en un cajón para pasar a realizar una gestión del partido sin orden ni concierto, carente de objetivos políticos, una suerte de vivir al día sin saber ni importar cómo nos vamos a levantar mañana, hacia donde va a poner la proa el partido".

"Desde que Díaz 'se marchó' a responsabilidades más altas, la situación ha ido empeorando hasta el punto de que el PSOE de Sevilla, actualmente y desde hace años, está ausente en la toma de decisiones políticas en el entorno de nuestro partido a nivel andaluz, no digamos ya a nivel nacional, debido al papel que tú has querido jugar como verdadera colaboradora de Díaz, conforme a sus intereses políticos y personales, olvidando que el PSOE de Sevilla no puede ser una mera muleta para ayudar a alcanzar cotas personales más altas, nuestro partido nunca puede estar sometido a los intereses o las ansias de poder de nadie", advierte a Pérez.

Además, insiste en que Pérez se ha entregado "en cuerpo y alma al proyecto que Díaz ha querido representar y a sus aspiraciones". "Algo legítimo y hasta plausible en términos de amistad, pero, sin embargo, has olvidado tu responsabilidad y lo que representabas al frente de los socialistas sevillanos", añade, tras incidir en que "el deterioro de tu imagen política lleva aparejado el deterioro del esfuerzo y entrega de todos esos compañeros que están repartidos por la provincia de Sevilla enarbolando la bandera del PSOE".

"Tu principal error ha sido olvidar que ya eras para todos los socialistas sevillanos nuestra 'única autoridad', sin necesidad de autoproclamas absurdas. Al anudar tu futuro político al de Díaz, nos habéis embarcado en un viaje imposible del que ya su retorno es imperioso y requiere de medidas drásticas en nuestra organización política", concluye.

Entre los asuntos que considera que habrían de haber tenido otro tratamiento, menciona la "crisis" territorial del Estado, donde Pérez "no ha dicho ni una palabra"; el "desmantelamiento" del sistema educativo o de la sanidad con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía; el "cierre" de los centros de salud; la "ausencia" de urgencias o ambulancia en municipios lejanos a la capital, o la "nefasta gestión de la sentencia de los expedientes de regulación de empleo(ERE) irregulares, donde se ha permitido que se vayan por el sumidero muchos años de gestión al frente de la Junta de Andalucía y donde ni siquiera se ha puesto de relieve la legalidad de las ayudas".