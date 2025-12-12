La representación de 'El Cascanueces' del Ballet Clásico Internacional llena el auditorio de Alcalá (Sevilla)

Christopher Rivas, con dos bailarinas del Ballet Clásico Internacional. - AYTO.DE ALCALÁ

En el elenco, el alumnado de la Escuela de Danza Grand Allegro de la ciudad

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El aclamado Ballet Clásico Internacional llenaba el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra con la gran joya del ballet clásico 'El Cascanueces'. En este sentido, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha explicado que "la versión dirigida por Tatiana Solovieva ha brillado con una puesta en escena impecable".

En una nota de prensa, Rivas ha resaltado que ha sido "todo un orgullo" ver la participación de los alumnos de la Escuela de Danza Grand Allegro de Alcalá, "aportando talento y emoción a este gran clásico de la danza".

Según Rivas, es una representación muy especial, porque tras varios años vuelve a Alcalá esta compañía con un espectáculo que forma parte de la amplia programación cultural que ofrece la ciudad, donde también tiene cabida la danza clásica.

La oferta cultural de la ciudad, la completan varias exposiciones en la Casa de la Cultura y el Museo de la ciudad. En la Casa de la Cultura, se puede ver en 'Cal Viva', una exposición fotográfica con imágenes de Manuel Gil que recoge el trabajo de los caleros de Morón, con puertas abiertas hasta el día 30 de diciembre.

Otra de las exposiciones es 'Vestigios de Esperanza'. La ONG Mundo Orenda y la Asociación Fotográfica AFA abrían la exposición de más de 50 fotografías tomadas en Angola, donde la fotógrafa Nuria ROBE acerca a los visitantes "a realidades de fe, esperanza, maternidad, infancia, juegos, felicidad y miradas que hablan por sí solas". Se puede visitar hasta el 31 de diciembre.

Por otro lado, en el Museo de la ciudad, Manuel de Arcos presenta 'La Luz de Alcalá', dedicada a la mirada fotográfica con la que el fotógrafo retrató el paisaje y la vida cotidiana de Alcalá de los años 50 y 60. La muestra reúne una selección de imágenes procedentes de la Fototeca Municipal de Sevilla, que devuelven a la ciudad parte de su memoria visual y emocional. Cierra sus puertas al público a finales de enero.

Al respecto, el edil de Cultura ha destacado la cantidad y calidad de las citas escénicas con las que "nuestra ciudad se ofrece tanto al público alcalareño como al de Sevilla capital y ciudades vecinas, que tienen en Alcalá un referente cultural permanente".