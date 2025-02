Reproches entre PSOE y PP por "mentir" y "sembrar dudas" acerca del intercambiador de Santa Justa en Sevilla

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha garantizado este viernes que el proyecto de construcción de un intercambiador de transportes intermodal delante de la estación de Santa Justa "no se quedará en ningún cajón". "No vamos a dejarlo caer y no va a haber ninguna expropiación. Hay buena sintonía con Adif --el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias--, que está trabajando en esas 64 titularidades del terreno".

Así lo ha expresado el delegado municipal de Urbanismo, Juan De la Rosa, en respuesta a una pregunta formulada al respecto desde las filas del Grupo Socialista en la Comisión del Control y Fiscalización del Gobierno local. "Estamos a la espera de que Adif atienda el requerimiento de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo --en lo concerniente a la Junta de Compensación-- y me consta que está en ello. Tenía dos opciones: podría haber presentado inscrito a su nombre todo el terreno o lo que está haciendo, aceptar los 64 titulares con sus notificaciones".

"No vamos a dejar caer ningún convenio. Se ha aprobado un proyecto básico y lo que sí se ha pedido son algunas consideraciones en relación con ese proyecto de ejecución, pero que son meros ajustes de infraestructuras eléctricas. Se ajusta perfectamente el proyecto básico", ha añadido De la Rosa. En cuanto a la expropiación, "no habría que hacer ninguna puesto que Adif puede hacer una cesión anticipada del suelo, no hay ningún problema". "Vamos a ver de quiénes son los suelos, qué están pidiendo las titularidades y ya veremos cómo se va haciendo", ha concluido.

Por su parte, el concejal socialista Francisco Páez ha acusado al delegado de Urbanismo de "mentir, de la misma forma que mintió el alcalde en la pregunta en el pasado Pleno acerca de estos mismos terrenos". "Miente porque ya Adif ha solucionado la titularidad registrada. Está aportado en el expediente. Léaselo", ha asegurado.

"No mientan más. Ustedes han ido demorando la tramitación de dicho desarrollo urbanístico una vez más para beneficiar a los cuatro amiguetes suyos, una vez más, para poner el urbanismo de esta ciudad bajo sospecha", ha insistido el concejal del PSOE en su intervención.

Paéz ha aseverado que el Gobierno local ha sacado un contrato de licitación para un aparcamiento en superficie. "¿Sabe lo que conlleva? Un retraso en el desarrollo de dicho desarrollo urbanístico; todo ello aparejado, evidentemente, a las indemnizaciones que va a suponer el cese de actividad cuando llegue el momento de proyección".

Asimismo, Páez ha advertido de que el Gobierno local tiene hasta final de mes para que se pueda desarrollar el proyecto: "Es condición 'sine qua non'". Además, ha pedido que se constituya "ya" la Junta de Compensación e iniciar el desarrollo de una zona "fundamental" para los sevillanos. "Si el gobierno anterior puso encima de la mesa la posibilidad de desarrollarlo, no lo demoren más, simplemente para beneficiar a sus cuatro amiguetes", ha reiterado.

De la Rosa ha respondido que "es ahora cuando se ha rescatado" el proyecto, "y si alguien lo ha sacado del cajón, hemos sido nosotros. Si Adif tuviese la titularidad certificada no habría ningún problema. Hay titulares que están pidiendo la reversión o participar incluso en la Junta de Compensación", ha concluido.