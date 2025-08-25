Rescatado un trabajador tras caer del tejado de una vivienda en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) mientras pintaba

Un efectivo en la operación de rescate. - POLICIA LOCAL CASTILLEJA DE LA CUESTA

CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha intervenido en la mañana de este lunes en la caída de un trabajador de 56 años que se precipitó desde el tejado de una vivienda, a unos dos metros de altura, mientras pintaba la fachada.

En el episodio ha sido necesaria la actuación de los Bomberos del Aljarafe, que se encargaron de su evacuación dado que el individuo "presentaba lesiones que imposibilitaban su evacuación por medios normales", según ha informado la Policía Municipal en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Según ha explicado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia, el accidente ha tenido lugar sobre las 10,25 horas, cuando recibieron el aviso de la caída de un hombre de 56 años desde una altura aproximada de dos metros mientras pintaba la fachada de la vivienda.

Finalmente, según han confirmado a esta agencia fuentes del 112, el herido ha sido trasladado al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe para su evaluación y tratamiento.