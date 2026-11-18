Archivo - Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de edad avanzada ha sido rescatado este miércoles tras precipitarse desde un cuarto piso en su vivienda del barrio sevillano de Bami.

Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía consultados por Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 13,30 horas, cuando varios vecinos han alertado de que un hombre "se había tirado de manera intencionada", desde un cuarto piso ubicado en la calle Castillo de Alcalá de Guadaíra de la capital hispalense.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, Policía Nacional, Policía Local y 061, que según ha publicado ABC, han trasladado al hombre hacia el Hospital Universitario Virgen del Rocío en estado grave.