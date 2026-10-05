Restablecida la circulación ferroviaria entre La Palma del Condado y Escacena (Sevilla)

Archivo - Viajeros en una estación. Recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre La Palma del Condado y Escacena ha quedado restablecida a las 22,30 horas de este lunes, 5 de octubre, tras quedar temporalmente interrumpida por un incendio ajeno a la infraestructura, pero próximo a la vía.

Según ha concretado Adif en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, se refiere a la línea de ancho convencional Sevilla - Huelva, si bien la incidencia ha quedado solucionada.

Tras conocer los hechos, se establecía un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.