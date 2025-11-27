Restablecida la circulación en línea C1 de Cercanías de Sevilla por una incidencia en la bifurcación de Utrera

Archivo - Imagen de recurso de una estación. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación que en la mañana de este jueves sufría retrasos de hasta quince minutos debido a una avería en la Bifurcación de Utrera que afectó a la línea C1 de Cercanías de Sevilla, concretamente al trayecto entre Dos Hermanas y Utrera, ha sido restablecida, según ha informado Adif en sus redes sociales, consultada por Europa Press.

Según informaban las mencionadas fuentes, de igual forma se han visto afectados, debido al lugar donde se ha producido la avería, los trenes de media distancia entre Sevilla y Málaga que circulan por la línea convencional por la línea que pasa por Arahal, Marchena y Osuna, entre otras estaciones.

Por su parte, fuentes de Renfe concretaron a esta agencia que la compañía estableció, ante la situación, un servicio alternativo por carretera entre Dos Hermanas y Arahal para garantizar el trayecto a los viajeros de trenes de Media Distancia entre Sevilla y Málaga.