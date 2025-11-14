Restablecida la circulación en Media Distancia y Cercanías tras la incidencia en un mercancías en Sevilla

Archivo - Un tren de Cercanías se aproxima al apeadero del Palacio de Congresos. - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de ancho convencional entre Sevilla y Majarabique, que se había visto interrumpida por una incidencia en un tren de mercancías, se ha restablecido.

De este modo, los trenes tienden a recuperar sus frecuencias de paso habituales de forma progresiva, tal como informa Renfe en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

La suspensión momentánea del tráfico ferroviario, a petición de los servicios de emergencia, ha estado causada por una fuga de argón, sin riesgo para las personas, tal como indicaba la compañía.

No obstante, ello no había afectado a la circulación en la línea de Alta Velocidad, pero sí quedaba pendiente el restablecimiento de los trenes de Media Distancia y la línea C-1 de Cercanías Sevilla.