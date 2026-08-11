Restablecida la media distancia con Cádiz y Málaga en Sevilla tras el descarrilamiento de una máquina de mantenimiento

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SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
La circulación ferroviaria entre Sevilla-Santa Justa y La Salud se ha restablecido por una vía a las 11,14 horas de este lunes, tras su interrupción a las 8,00 horas por el descarrilamiento de una maquinaria de mantenimiento de vía.
Según ha confirmado Adif en un mensaje a través de la red social X, consultado por Europa Press, los trenes circularán con retrasos hasta que se normalice el tráfico ferroviario por ambas vías.
En contexto, la incidencia ha afectado tanto a las líneas de cercanías C1, C4 y C5 del núcleo de Sevilla como a las conexiones de media distancia Sevilla-Cádiz y Sevilla-Málaga (ancho convencional).