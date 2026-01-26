Restablecido el servicio de agua potable en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras las obras de mantenimiento

Hospital Virgen del Rocío de Sevilla - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha recuperado con normalidad el servicio de agua potable en todo el centro tras finalizar las obras de mantenimiento del aljibe que se han prolongado durante gran parte del mes de enero.

Así lo han confirmado fuentes del centro a Europa Press, que ha publicado en redes sociales un vídeo en el que ha explicado las garantías de seguridad y de calidad del agua que realizan.

El hospital cuenta con un aljibe dividido en cuatro vasos independientes, con una capacidad total de 4 millones de litros de agua, que garantizan el suministro incluso durante incidencias. El agua, que es suministrada por Emasesa a través de dos puntos de entrada, se filtra antes de su almacenamiento.

Asimismo, han indicado que la calidad del agua se controla tres veces al día mediante la monitorización de parámetros como pH, temperatura y niveles de cloro, que se mantienen dentro de los rangos establecidos por la normativa vigente, que es muy exigente y que se cumple taxativamente en el hospital.

Al tratarse de agua almacenada, estos controles diarios permiten ajustar la cloración y supervisar el nivel de llenado. Estas medidas cumplen con los Reales Decretos 486/2022 y 3/2023 sobre potabilidad del agua, ya que además de los controles diarios incluye análisis periódicos internos y verificaciones periódicas por un laboratorio externo, con estudios bacteriológicos y fisicoquímicos.

Complementariamente, ha indicado que se realiza anualmente un tratamiento de hipercloración de toda la red. Además de garantizar la seguridad del agua, el hospital va más allá y también aplica medidas de eficiencia y sostenibilidad en su uso.

Durante el tiempo que han durado las labores de mantenimiento, el hospital ha estado facilitando agua embotellada tanto a los pacientes como a los profesionales. Desde el Hospital han indicado que "no han recibido ninguna queja por parte de profesionales ni pacientes".