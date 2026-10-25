Los retablos de los templos marcan la ruta de la segunda cita del ciclo 'Paseando por Alcalá' en Alcalá (Sevilla)

Ruta 'Paseando por Alcalá' en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los retablos de templos de Alcalá han marcado la ruta de la segunda de las citas del ciclo 'Paseando por Alcalá' de la mano del presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Enrique Ruiz Portillo. La visita comenzaba en la Capilla de los Salesianos, con un numeroso público y la presencia del delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas.

Según ha informado el Gobierno local en un comunicado, la segunda convocatoria del Paseando por Alcalá 2026 ha sido un recorrido único en el que se han visitado los retablos de la Capilla de los Salesianos y la parroquia de San Sebastián. Enrique Ruiz Portillo ha conducido al público por los retablos de estos templos compartiendo su profundo conocimiento sobre estos elementos del arte sacro alcalareño.

Rivas ha destacado la "consolidación de esta multitudinaria y esperada iniciativa incidiendo en su versatilidad para poner en valor las señas de identidad de la ciudad, más allá de los monumentos principales, también a través de tradiciones culturales y espacios que pasan más desapercibidos diariamente pero que aportan un poso indispensable para la historia de la ciudad".

Las próximas citas serán el sábado 7 de noviembre: 'Paseo por Alcalá desde la 'Rive gauche, una mirada desde la colección de pintura Tiempo de Paisajes', dirigido por Francisco López Pérez. EI recorrido comenzará a las 11 horas en la entrada del camino de la Retama, junto al Puente de Cados III.

Y por último, el sábado día 14 de noviembre 'Recuperando la alcazaba de la Torre Mocha', a cargo de Enrique L. Domínguez, con salida desde la Escuela Oficial de Idiomas. Todas las rutas comenzarán a las 11,30 horas.