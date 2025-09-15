Retiran las vacas y reabren la calzada que permanecía cortada en el túnel de Media Fanega (Sevilla) en la A-66

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado a través de sus redes sociales de que las vacas que esta mañana habían causado cortes en la Autovía A-66 en sentido Sevilla-Mérida a la altura del kilómetro 782, en el túnel de Media Fanega, han sido retiradas y que, además, la calzada ha sido reabierta.

Según informó el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press Sevilla, fueron alertados en torno a las 11,22 horas, cuando más de una treintena de usuarios avisaron de largas retenciones en la zona. En ese momento, fueron activados los efectivos de la Guardia Civil.

Progresivamente, los conductores podrán retomar la circulación normal de la vía.