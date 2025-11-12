Retrasos en el Metro de Sevilla por la incidencia de una catenaria entre Blas Infante y San Bernardo ya resuelta

Archivo - Metro de Sevilla.Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Sevilla está registrando este miércoles retrasos por una incidencia relacionada con la alimentación eléctrica de una catenaria. El servicio se ha visto suspendido entre las 12,29 y 13,13 entre las estaciones de Blas Infante y San Bernardo.

Según han informado Metro a través de las redes sociales, la incidencia ya ha sido resuelta y se está "normalizando los intervalos de paso progresivamente".

Durante el periodo de suspensión, se ha habilitado un tren lanzadera entre San Bernardo y Blas Infante. Desde la administración han pedido a los usuarios realizas trasbordo en estas estaciones para continuar el trayecto.