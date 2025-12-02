Retrasos de hasta quince minutos en la C5 de Sevilla por una incidencia en la señalización de Valencina-Santiponce

Archivo - Un tren en una estación en imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea C5 del núcleo de Cercanías de Sevilla registran este martes retrasos medios de hasta quince minutos debido a una incidencia que afecta a los sistemas de regulación del tráfico en Valencina-Santiponce, según ha informado Adif en sus redes sociales, al tiempo que ha apostillado que el personal técnico trabaja para solucionar la avería "lo antes posible".

Fuentes de Adif han explicado a Europa Press que, desde las 05,30 horas, se ha producido una "falta de mando y visión desde el Centro de Regulación de Santa Justa sobre el sistema de señalización de Valencina-Santiponce", con afectación al tramo entre las estaciones de Alamillo y Salteras, en la línea Sevilla-Huelva.

La circulación se realiza con "autorización de rebase de señales, lo que no permite la puntualidad habitual", generando retrasos medios estimados de quince minutos en los trenes de Media Distancia Sevilla-Huelva, en la línea C-5 de Cercanías y en los trenes de mercancías.