Retrasos de veinte minutos en varios cercanías de Sevilla por una incidencia de señalización entre Los Rosales y Brenes

Archivo - Una mujer sentada en el suelo en una estación. Imagen de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en los sistemas de señalización situada entre Los Rosales y Brenes ha provocado en la mañana de este martes retrasos de unos veinte minutos en los trenes de las líneas C1 y C3 del núcleo de cercanías de Sevilla, según ha informado Adif a través de su cuenta oficial de redes sociales, que han apostillado que se ya se ha normalizado la circulación.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de Adif han detallado que desde las 07,18 horas se produjo la ocupación de circuitos en ambas vías y señales en parada, afectando al bloqueo entre Los Rosales y Brenes. Durante la incidencia, la circulación se realizó "con autorización de rebase de señales".

La normalización de la vía número uno se produjo a las 08,28 horas, mientras que la vía dos quedó restablecida a las 08,45 horas, momento en el que la circulación recuperó la normalidad.

La afectación de la incidencia se ha traducido en retrasos de 11 trenes de Cercanías de las líneas C1 y C3, con un retraso medio de 19 minutos, así como en 2 trenes de Media Distancia, con un retraso medio de 18 minutos, según las mismas fuentes.