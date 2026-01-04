Los Reyes Magos visitan este domingo los hospitales de Valme y El Tomillar en Sevilla

Los Reyes Magos visitan los hospitales de Valme y El Tomillar en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 'Comisión Sonrisa' del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, protagoniza este domingo la tradicional cabalgata en los hospitales de Valme y El Tomillar.

Los propios profesionales de este área sanitaria son los encargados de dar vida a los Reyes Magos de Oriente y a su séquito, convirtiéndose por unas horas en "mensajeros de ilusión", según ha indicado el SAS en una nota.

El acto ha comenzado en la Capilla del Hospital Universitario de Valme, donde, en presencia del equipo directivo del área sanitaria, se ha realizado la presentación del Niño Jesús. A continuación, la comitiva real ha recorrido las distintas plantas del hospital, con una parada muy especial en Pediatría, donde los más pequeños han recibido regalos, sonrisas y palabras de ánimo en un ambiente lleno de ternura.

A lo largo de toda la mañana, ha continuado el cortejo en el Hospital El Tomillar. En este centro, la visita ha tenido una especial carga emocional en el área de hospitalización de Medicina Interna, donde se atiende a pacientes mayores, frágiles y en cuidados paliativos.

La Estrella de la Ilusión ha encabezado la comitiva, representada por la supervisora de enfermería de Maternidad, Victoria Rodríguez. Desde el Hospital El Tomillar, el enfermero de Paliativos Manuel Jesús Caballero ha encarnado al Rey Melchor, acompañado por sus pajes, la celadora Mª del Mar Blanco y la profesional de limpieza Nuria Hernández.

El Rey Gaspar ha estado representado por profesionales del Hospital Universitario de Valme: el infectólogo José del Valle, junto a sus pajes, la administrativa Eva Mª Carrera y el TCAE de Neonatología Jesús Martín.

Por su parte, el Rey Baltasar y su séquito han procedido del ámbito de Atención Primaria. Baltasar ha sido encarnado por la directora del centro de salud El Rancho de Morón de la Frontera, acompañada por la enfermera Ana María Montero, del centro de salud Nuestra Señora de las Nieves de Los Palacios, y la administrativa María Coronel, del centro de salud San Hilario de Dos Hermanas.

Desde la Dirección han agradecido la colaboración altruista de voluntarios de La Caixa e Ilunion TextilCare en esta actividad festiva, así como a cuatro agrupaciones musicales: Coro sevillano de Amigos del Cante, Coro de Campanilleros de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Las Cabezas de San Juan, Familia Rocío Millán Tinoco y Cía junto a la Zambomba San Sebastián Soniquete Palaciego.