La candidata de Vox al Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ejerciendo su derecho al voto. - VOX SEVILLA

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha ejercido su derecho al voto y ha hecho un llamamiento a la participación masiva de los sevillanos en esta jornada electoral, que ha considerado "decisiva" para el futuro de España.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Romero ha agradecido el trabajo de todas las personas que "hacen posible el desarrollo de las elecciones, así como de quienes velan por la limpieza y la transparencia del proceso electoral".

En este sentido, ha asegurado que "Vox va a estar muy atento para que se cuente hasta el último voto y se respete la voluntad de los españoles".

Asimismo, la candidata ha destacado que hoy es "un gran día, en el que los sevillanos tienen la oportunidad de elegir y hacer historia", expresando su deseo de que se produzca una movilización masiva que permita abrir un nuevo rumbo político en España.

"Llamamos a todos los españoles a votar. Nadie puede quedarse en casa. Es el momento de participar, de decidir y de hacer que nuestra voz se escuche en las urnas", ha afirmado.

Reyes Romero ha subrayado que la participación es "fundamental" para que los españoles "recuperen las riendas de su futuro y puedan construir la España próspera, unida y con futuro que todos merecemos".

"Sólo con una participación masiva podremos hacer que la voluntad de los españoles se imponga y que España emprenda el cambio de rumbo que necesita", ha concluido.