Ricardo Sánchez afirma que el PP Sevilla es "un partido sólido y fundamental para el avance de Andalucía"

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha celebrado su Junta Directiva Provincial en la que se ha aprobado el número de compromisarios de la provincia de Sevilla, así como el reparto de los mismo por partido judicial. El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado que su formación es "sólida y fuerte, preparada y fundamental para seguir trabajando de la mano por el avance de Andalucía junto a Juanma Moreno".

Según ha informado el partido en una nota de prensa, Sánchez ha subrayado que el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía representa "la honestidad y la gestión eficaz, una labor iniciada en 2019, que ha supuesto una transformación económica sin precedentes". "El despegue y cambio de Andalucía es una realidad".

"Con el Gobierno del PP se ha producido una evolución antes impensable y que ha contrarrestado, en tiempo récord, la Andalucía de los ERE, de los escándalos, del desempleo y la parálisis de los más de 30 años del PSOE en la Junta de Andalucía", ha destacado.

En cuanto a la celebración del 17 Congreso Ordinario del PP de Andalucía, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre en Sevilla, el PP provincial ha aprobado este martes que contará para dicha cita con un total de 272 compromisarios de los que 210 son electos.

Los militantes del PP sevillano elegirán mediante votación, el próximo 14 de octubre, en caso de que sea necesario, a quienes les representen en el Congreso Autonómico para la elección del próximo presidente del PP de Andalucía.