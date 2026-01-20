La Rinconada (Sevilla) entrega 300 becas para "apoyar el esfuerzo" de estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos

La Rinconada entrega 300 becas para estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha informado este martes de que ha entregado 300 becas dirigidas a estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos, dotadas con 120 euros cada una, canjeables en chequelibros y compatibles con otras ayudas. Asimismo, permite de igual forma el beneficio, según el Consistorio, de las librerías y papelerías del municipio.

Según ha informado el Consistrio en una nota, el acto se ha celebrado en el Centro Multifuncional Santa Cruz y ha contado con la presencia del alcalde, Javier Fernández; la primera teniente de alcalde y responsable de Educación Secundaria, Raquel Vega; y la delegada de Juventud, Mercedes Bueno, junto a los estudiantes beneficiarios y sus familias. En el caso de los menores de edad, las becas fueron recogidas por sus tutores legales.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que la educación es "un pilar fundamental" de las actuaciones referidas al gobierno municipal y ha recordado la figura del exconcejal de Educación Antonio Marín, impulsor de este programa.

"Hoy estamos entregando unas becas que conjuntamente con las becas universitarias vienen a complementar nuestro proyecto por la igualdad de oportunidades y por intentar sacar ese talento en la idea de transmitirle a la gente joven esa cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la dedicación, sobre todo en unas edades donde están construyendo su futuro y que posiblemente estén sembrando para poder convertirse en grandísimos profesionales de cara al futuro", ha asegurado.

Estas becas se suman a otras líneas de apoyo educativo del Consistorio, como las 300 becas del segundo ciclo de Infantil, dotadas con 70 euros cada una; las becas universitarias, con 250 ayudas de 400 euros --incluidas modalidades para estudios a distancia--, y las becas Primera Experiencia, alrededor de 50 ayudas de 3.000 euros que incluyen una oportunidad laboral en el Ayuntamiento.

El paquete de ayudas municipales incluye además becas de movilidad internacional, Erasmus+, becas para máster, formación no reglada y otros programas educativos, con un presupuesto global que supera los 300.000 euros anuales, siendo todas ellas compatibles con ayudas de otras administraciones.

Por su parte, Vega ha destacado que esta política de becas permite apoyar a cerca de mil familias, abarcando desde Infantil hasta la Universidad y la movilidad internacional, mientras que la delegada de Juventud ha remarcado que estas ayudas forman parte de una estrategia transversal para facilitar el desarrollo personal, formativo y laboral de los jóvenes del municipio.

Desde el Ayuntamiento, según ha incidido, se ofrecen también subvenciones para AMPAS, el servicio de auxiliares de apoyo al Ciclo de Infantil, que financia íntegramente, el mantenimiento de los centros educativos, la concesión de las Escuelas Infantiles o actos de divulgación educativa, así como inversiones en el ámbito escolar.

Por último, la responsable municipal de Juventud, ha puesto en énfasis en este colectivo: "estas becas educativas son una más de las medidas transversales que el Ayuntamiento pone a disposición de los y las jóvenes para facilitar su desarrollo, al igual que puede ser el plan de vivienda joven, los programas de formación para el empleo, los programas de movilidad en el que permite a través de la inmersión lingüística capacitarlos para un segundo idioma, así como también otros programas de ocio, lúdicos, campañas de información y programas culturales que hacen que los jóvenes se sientan cómodos de vivir en su municipio, teniendo cubiertas prácticamente todas sus necesidades".