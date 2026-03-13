La Rinconada (Sevilla) impulsa el reconocimiento oficial de la experiencia laboral en el centro de FP Javier Imbroda

Foto de familia tras el acto público en el Centro Integrado de FP Javier Imbroda. - AYTO.DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

Empresas, trabajadores y administraciones se han dado cita para impulsar el reconocimiento oficial de la experiencia laboral en el centro público integrado de Formación Profesional Javier Imbroda, donde se ha celebrado una jornada informativa centrada en el 'Plan Andalucía Acredita', una iniciativa que busca convertir la trayectoria profesional en "certificación oficial de competencias".

El encuentro ha reunido a representantes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de La Rinconada, así como a responsables del propio centro y especialistas que participan directamente en el procedimiento de evaluación y acreditación, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El objetivo era explicar a empresas y trabajadores de la provincia cómo funciona este sistema y qué pasos deben seguir para acreditar oficialmente sus conocimientos adquiridos en el trabajo. Durante la bienvenida, estuvieron presentes la primera teniente de alcalde de La Rinconada, Raquel Vega, así como Fátima Martínez, directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (IACP), quien participará junto a asesores, verificadores y evaluadores implicados en el proceso.

Vega ha destacado que el acto es importante porque supone la confirmación de la "importancia de trabajar mediante alianzas con sindicatos, con la comunidad educativa que lidera el Javier Imbroda, pero que cuenta también con otros institutos, con agentes económicos, con fundaciones, con el tercer sector, con el Gobierno de España, con el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, en el objetivo que se marca La Rinconada de generar puentes de inserción laboral y de empoderamiento de la formación profesional y dual".

La responsable municipal de Educación Secundaria ha añadido que "existe una experiencia de años de trabajo con los sindicatos, nuestra empresa pública funciona como agencia de intermediación autorizada por el SAE, con acreditación oficial, precisamente para conectar oferta y demanda, no solo desde un punto de vista laboral, sino también de formación".

"Hemos impulsado en estos años itinerarios conducentes a certificados de profesionalidad en diferentes sectores de actividad, formando a más de 500 personas y más de 1.000 a través del programa Vives, Emplea, que también persigue el retorno al aula para reconocer con las oportunas certificaciones el talento, la experiencia y las capacidades", ha abundado la edil al respecto.

La jornada ha servido también para combinar intervenciones institucionales con una mesa redonda centrada en la operativa real del procedimiento, lo que permite abordar dudas frecuentes sobre requisitos, plazos o documentación necesaria. El formato ha pretendido ofrecer una visión práctica del proceso más allá del marco normativo.

PLAN ANDALUCÍA ACREDITA

El Plan Andalucía Acredita permite reconocer oficialmente las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o formación no reglada. De este modo, trabajadores con años de práctica pueden obtener una acreditación sin necesidad de cursar nuevamente estudios completos, siempre que demuestren las capacidades asociadas a una cualificación profesional.

Como sede autorizada del procedimiento, el centro integrado Javier Imbroda actúa como punto de referencia en la gestión de convocatorias 'Acredita' en la provincia de Sevilla. El centro no solo tramita solicitudes, sino que acompaña a los candidatos durante todo el proceso.

Tras el acto institucional, se ha celebrado un espacio de encuentro profesional para favorecer el intercambio entre empresas, trabajadores y representantes de la administración. En la clausura del acto, ha estado presente el alcalde, Javier Fernández, acompañado por el director del Javier Imbroda, Eulogio García.

Fernández ha subrayado la importancia estratégica de este tipo de jornadas y ha mostrado el orgullo del municipio por acoger un evento de esta naturaleza. El regidor ha destacado que La Rinconada es un municipio amplio y dinámico, con 14.000 hectáreas de superficie, 12.000 de suelo rústico y 2.000 de suelo industrial, lo que le confiere una posición geográfica y productiva privilegiada.

El regidor ha calificado el 'Plan Andalucía Acredita' como "más que acertado" porque viene a revertir la situación habitual en la que primero se obtiene la titulación y después se accede al empleo. Según ha señalado, este programa reconoce a aquellas personas que se incorporaron al mercado de trabajo por necesidad imperiosa, se cualificaron desde la experiencia, pero carecen de la titulación oficial que acredite su trayectoria.

Fernández ha afirmado que la certificación profesional no solo abre puertas laborales, "sino que genera autoestima y orgullo en el trabajador". "Miles de trabajadores llevan años demostrando lo que valen; ahora pueden tener el papel que lo certifica. Porque la experiencia merece reconocimiento. Y ese reconocimiento da algo que no tiene precio: autoestima".