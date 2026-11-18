La candidata del Frente Amplio Andaluz al Congreso por Sevilla Engracia Rivera y el parlamentario andaluz Ernesto Alba en un encuentro con el sindicato de Enseñanza Ustea. - IU SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Frente Amplio Andaluz al Congreso por Sevilla Engracia Rivera y el parlamentario andaluz Ernesto Alba han participado este miércoles 18 en un encuentro con el sindicato de Enseñanza Ustea en el que repasaron los principales problemas del sector.

Por su parte, Rivera ha abogado por por destinar a la educación "el siete por ciento del PIB y acabar con las escuelas privadas que segregan por sexo", según ha concretado la formación a través de una nota.

En este sentido, la candidata del Frente Amplio ha manifestado la necesidad de "acabar con las privatizaciones de la educación", en especial "de la FP en nuestra tierra", bajar las ratios y mejorar las condiciones laborales de los docentes.

"Tenemos más de 300.000 interinos en nuestra comunidad y el Gobierno y las autonomías tienen que solucionar esta precariedad que afecta directamente a la calidad de la educación", ha apostillado. Asimismo, se refirió a otras reivindicaciones como la jubilación anticipada y la pérdida de poder adquisitivo.