Rodrigue Kwizera, Kipkemboi y Winfred Yavi, que se estrena en Santiponce, en la nómina de atletas del Cross de Itálica

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La élite del atletismo internacional está preparada para escribir una nueva página en la historia del Cross Internacional de Itálica, que en su XLIII edición se disputará los días 8 y 9, en el Circuito del Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce, organizado por el Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla. En la nómina de atletas participantes en las carreras internacionales, estarán presentes, Rodrigue Kwizera, Thierry Ndikumwenayo, Dennis Kipkemboi, Robert Koech, Edwin Kiplangat Bett, Naibei Kiplimo, Titus Kibet, Andrew Alamisi, Mohamed Amin Jhinaoui, Emile Hafashimana y Egide Ntakarutimana.

En cuanto a las mujeres, Winfred Yavi, que se estrena en Itálica, Likina Amebaw, Maurine Jepkoech Chebor, Daisy Jepkemei, Celestine Jepkosgei Biwot, Mariana Machado, Ana Marinho y Kristine Eikrem. En los dos crosses internacionales participarán también los atletas españoles Aarón Las Heras, Dani Arce, Moha Attaoui, Marta Serrano, Carla Gallardo y Carolina Robles, entre otros, como detalla al Diputación en una nota de prensa.

En este sentido, Kwizera partirá como uno de los favoritos en el apartado masculino del XLIII Cross Internacional de Itálica, tercera prueba de categoría Gold del circuito 2025 de World Athletics. A sus 25 años, el burundés es "un inquilino más que fiable" del podio hispalense, ya que atesora una victoria (2021), dos segundos puestos (2022 y 2024) y una tercera plaza, en 2023, en sus cuatro apariciones en Santiponce.

Si el currículo del discípulo de Lluís Torlà en Castellón "no es más orondo", el "culpable" es su inseparable compañero de entrenamientos Thierry Ndikumwenayo, triunfador en 2022 y 2024; bronce europeo de 10.000m que cuenta con "estratosféricas" marcas personales en pista (7:25.93 en 3000m, 12:47.67 en 5000m y 26:49.49 en 10.000m) y todo apunta a que la hegemonía de este tándem vivirá un nuevo episodio el próximo domingo sobre 9229m.

Kwizera viene de conseguir un extraordinario segundo puesto en la media maratón de Valencia, mejorando su marca personal hasta 58:39 y se sabe bien preparado para la batalla, mientras Ndikumwenayo, después de su novena plaza en el 10.000m del Mundial de Tokio.

El tercer integrante del podio podría salir del sexteto de keniatas que estará en liza: Dennis Kipkemboi (tercero en las recientes pruebas de selección de su país en Eldoret para el Mundial de cross en Tallahassee, en Florida), Robert Koech (sexto), Edwin Kiplangat Bett (séptimo), Naibei Kiplimo (décimo), Titus Kibet, ganador el pasado fin de semana del Cross de San Sebastián y Andrew Alamisi, todo un vigente campeón del mundo sub-20 en 5000m.

La representación africana se completa con el tunecino Mohamed Amin Jhinaoui, que fue cuarto clasificado en los JJOO de París en los 3.000m obstáculos y los burundeses Emile Hafashimana, reciente vencedor en Amorebieta y Egide Ntakarutimana, un atleta de 27:24 en 10.000m.

Entre los españoles, Aarón Las Heras, vencedor en Aranda de Duero hace tres semanas, se postula como el especialista más en forma entre los presentes junto al obstaculista y Moha Attaoui, poseedor de un récord nacional (1:42:04), quinto tanto en los JJOO de París como en el reciente Mundial de Tokio.

LA CAMPEONA OLÍMPICA YAVI SE ESTRENA EN ITÁLICA

En el apartado femenino es destacable la presencia de la etíope Likina Amebaw, que ha triturado este año sus marcas personales en disciplinas tan dispares como el 1.500m (4:00.14), 5000m (14:30.54), 10K (29:40) y media maratón (1:04:44 con victoria de prestigio en Copenhague); la fondista afincada en Peguerinos (Ávila) ostentará la vitola de una de las favoritas, también sobre 9.229m, en la que será su segunda actuación en Itálica, tras su debut en 2021.

Maurine Jepkoech Chebor, que venció en los 'trials' de Kenia para el Mundial de cross celebrados hace un par de semanas, es otra de las favoritas entre las féminas; también es candidata al podio la kazaja Daisy Jepkemei, que se ubicó en la sexta posición en el último Mundial de cross de Belgrado y que defenderá su segundo puesto de 2024, cuando solo "la extraterrestre" Beatrice Chebet cruzó la meta antes que ella.

No obstante, quien presenta un historial más brillante es la barainí Winfred Yavi, nada menos que campeona olímpica de 3.000m obstáculos en los JJOO de París 2024, que presume de una plusmarca personal de 8:44.39, que supone la segunda mejor marca mundial de la historia.

Yavi, que ganó el oro mundialista en Budapest y se llevó la plata en Tokio este verano, no es una asidua del campo a través y podría acusar la distancia, lo que abriría las puertas del podio a la keniata Celestine Jepkosgei Biwot, acreditada en 9:17.06 en la misma disciplina y que mostró su gran estado de forma este último fin de semana imponiéndose en el cross de San Sebastián.

En clave nacional, Marta Serrano y María Forero, ambas nacidas en 2003, "amenazan" con erigirse desde ya en las "cabezas visibles" de la especialidad en España; Serrano, subcampeona de Europa sub-23 de 3.000m obstáculos este verano debutó el pasado domingo en la temporada de cross con un gran segundo puesto en San Sebastián a ocho segundos de Jepkosgei, mientras Forero, flamante campeona de Europa sub-23 de 5.000 y vigente plata continental de cross, aspira a mejorar el magnífico sexto puesto que firmó hace dos campañas tras sus recientes triunfos en Aranda de Duero y Ponte Romana.

NOVEDADES EN EL CROSS DE ITÁLICA

La Diputación de Sevilla implementará varias novedades en esta edición: un cambio de ubicación de la meta con el objetivo de acercarla más al público, que podrá disfrutar de las evoluciones de sus ídolos a escasos metros y también se instaura el cross popular mixto nocturno que se celebrará el sábado con el cupo de participación agotado semanas antes de finalizar el plazo de inscripción.

Asimismo, por primera vez, se disputará de forma simultánea el campeonato de Andalucía de campo a través por clubes; además, habrá suculentos premios en metálico para los primeros clasificados internacionales, hombres y mujeres, empezando por los 2.000 euros para el ganador, 1.500 para el segundo clasificado, 1.000 euro para el tercero y 500 euro para el primer español, además de otros 500 euro para quien pase en cabeza en la segunda vuelta, siempre que termine la prueba entre los diez primeros, concluye la nota de prensa.