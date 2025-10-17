'La rosa cúbica' y 'Plano de una ciudad', obras ganadoras del I Premio de Poesía Generación del 27, celebrado en Sevilla

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

'La rosa cúbica', del escritor José A. Ramírez Lozano, y 'Plano de una ciudad', de Víctor Ruiz Polanco, son las obras ganadoras del I Premio de Poesía Generación del 27 y del I Premio de Poesía Joven Generación del 27, respectivamente, presentadas este viernes en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla en un acto presidido por el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, y el presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio A. Boja Malavé.

Según ha informado la Diputación en una nota, ambas obras, editadas por el Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura de la Diputación, fueron presentadas junto a los autores galardonados y con la participación de José Vallecillo López, presidente de la Sección de Literatura del Ateneo de Sevilla; la escritora y periodista Eva Díaz Pérez; y el poeta y catedrático Miguel Florián.

Durante la presentación, Fernández ha subrayado que "casi un siglo después, volvemos a tener el espíritu de la palabra como puente, como resistencia, como belleza, bandera de los grandes poetas de la Generación del 27". El diputado ha destacado que el certamen "es una declaración de principios", con la que se busca que la poesía "tenga su propio espacio y que sus voces actuales encuentren un altavoz para seguir alimentando el legado de quienes nos precedieron".

Fernández ha indicado que la Diputación de Sevilla ha asumido "con ilusión y compromiso" la coorganización del premio, gestionando la edición, el diseño, la impresión y la distribución de las obras ganadoras, que llegarán a las bibliotecas públicas de toda la provincia. "La cultura debe ser accesible y compartida, no quedarse en círculos cerrados", ha remarcado en este sentido.

El responsable provincial ha felicitado además a los autores y ha resaltado que sus poemarios "transportan al lector a ciudades imaginarias o reconocibles, a través de la fuerza de la palabra poética". También agradeció la labor del jurado, integrado por José María Barrera López, Carmen Camacho García, Rosa Díaz, Carlos Peinado Elliot, Margarita Ruiz-Acal Esteban y José Vallecillo López, por su "criterio, sensibilidad y generosidad" en la difícil tarea de seleccionar entre más de 250 obras presentadas, procedentes tanto de España como del extranjero.

Por su parte, el presidente del Ateneo, Emilio A. Boja Malavé, ha destacado "la gran satisfacción que supone ver la luz de estos dos poemarios tan cuidadosamente editados" y ha subrayado que los premios "nacen con la vocación de perdurar y consolidarse como un referente poético andaluz y nacional". Boja ha valorado de igual forma la "estrecha colaboración institucional" entre el Ateneo y la Diputación, que busca mantener viva la herencia de la Generación del 27 y promover la poesía como una "expresión cultural contemporánea".

La segunda edición del certamen ya está en marcha, con las modalidades adulta y joven, en el marco de las actividades que el Ateneo prepara para conmemorar el primer centenario del acto fundacional de la Generación del 27, organizado precisamente por la entidad sevillana. La dotación económica de los premios es de 2.500 euros para la categoría adulta y 1.000 euros para la joven.