De la Rosa defiende que el alquiler asequible de Emvisesa en Sevilla es un 11% inferior al máximo que fija el Ministerio

Archivo - Promoción de viviendas de EMVISESA en Palmas Altas - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo de Sevilla, Juan de la Rosa, ha defendido que las rentas de alquiler asequible fijadas en las recientes promociones entregadas "se sitúan en una media de 7,19 euros por metro cuadrado útil al mes, lo que representa casi un 11 por ciento menos del máximo de 8,04 euros por metro cuadrado que establece el Ministerio de Vivienda" como precio máximo para estas viviendas.

Según ha argumentado el Ayuntamiento en una nota de prensa en respuesta a las críticas del Grupo municipal Socialista sobre el elevado coste de las promociones de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en la ciudad, las cuales el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha indicado tienen una superficie de 45 metros cuadrado y un precio de 700 euros con gastos incluidos, De la Rosa las ha calificado de "demagogia, manipulación y falta de rigor".

En este sentido, De la Rosa ha sostenido que "la verdadera intención del portavoz socialista, Antonio Muñoz es la de "manipular a los sevillanos ocultando el precio medio real" y ha calificado de "trilerismo político" el hecho de "difundir la renta más alta de una vivienda sin analizar con rigor su superficie ni sus características". "Parece que el problema del PSOE no son las matemáticas, sino la demagogia de la que siempre hacen gala", ha abundado.

Asimismo, el delegado de Urbanismo ha reprochado que el socialsita pretenda "dar lecciones de vivienda pública" tras un balance de gestión en el que únicamente entregaron 83 viviendas protegidas a lo largo de ocho años de mandato. "El PSOE condenó a los sevillanos a no tener ninguna opción de vivir en su ciudad con una etapa de parálisis en materia de vivienda que deslegitima a Muñoz, primero como delegado de Urbanismo y luego como alcalde, para criticar a un gobierno municipal que ha alcanzado más de 2.200 VPO en tres años", ha añadido.

Por otro lado, el delegado ha afirmado que el Plan Municipal de Vivienda recientemente presentado por el alcalde, José Luis Sanz, "prevé alcanzar las 6.765 VPO impulsadas hasta el año 2031", con una inversión global que roza los 1.000 millones de euros, convirtiéndose en "la mayor apuesta en vivienda protegida acometida en Sevilla en los últimos 25 años".

"Las cifras desmontan cualquier falacia socialista. Quienes no sabían montar en bicicleta ahora pretenden dar lecciones de pilotaje a un equipo de Fórmula 1", ha criticado.

Así, ha apuntado que "si ayer pudo colocarse la primera piedra de la promoción Fibes R-1", un proyecto que contempla la construcción de 691 alojamientos protegidos en régimen de alquiler en Sevilla Este, "ha sido posible en buena medida gracias al empuje del Ayuntamiento, tramitando "en apenas 68 días" la solicitud de licencia de obras, que se presentó ante la Gerencia de Urbanismo el 17 de diciembre de 2025 y fue concedida el 23 de febrero de 2026.