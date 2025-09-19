La ROSS agota entradas en dos actuaciones en el Real Alcázar de Sevilla con un "homenaje a la música española"

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrecerá los próximos 20 y 21 de septiembre en el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla el programa 'Inspiración Española', enmarcado en el ciclo 'Feeling ROSS', que ha colgado el cartel de 'sold out' en los dos días programados. Bajo la dirección de Francesc Prat, el programa propone "un viaje sonoro que rinde homenaje a la riqueza y proyección universal de la música española".

Según ha informado la Real Orquesta en una nota, el guitarrista Pablo Sainz-Villegas será el solista que interpretará junto a la ROSS un repertorio que tiene un marcado acento español, un músico "reconocido por su expresividad y por su labor de difusión de la música española".

El programa comenzará con el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, obra del repertorio español y "símbolo de la guitarra clásica en el mundo". Su célebre 'Adagio', de "gran lirismo y emoción", ha trascendido, según ha asegurado la ROSS, fronteras y generaciones.

A continuación sonará el 'Capricho Español' de Nicolai Rimski-Kórsakov, un vibrante a la música popular española. Estrenada en 1887, esta obra "destaca por su energía rítmica, brillantez tímbrica y la frescura con la que evoca danzas y melodías hispanas".

El programa culminará con el 'Boléro de Maurice Ravel', con un "inconfundible ritmo obstinado y el crescendo imparable que conduce a un clímax arrollador convierten al Boléro en una pieza icónica y fascinante".

Por cuestiones de organización y debido a la ola de calor prevista para este fin de semana, el concierto del sábado 20 retrasa su inicio a las 22:30 horas con apertura de puertas a las 22,00 horas, por Puertas del León mientras que el del domingo 21 se mantiene a las 21,30 horas ,con apertura de puertas a las 21,00 horas, como estaba previsto desde un principio.