La ROSS celebra el domingo su segundo concierto del ciclo de música de cámara dedicado a Beethoven

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) celebra el domingo, a las 12,00 horas, el segundo concierto de la XXXI Edición del Ciclo de Música de Cámara. Bajo el título 'Beethoven II. Una celebración' se interpretarán las obras Dúo para Viola y Violonchelo, con dos anteojos obligados; Trío para Violín, Viola y Violonchelo, y Quinteto para dos Violas, todas ellas del compositor alemán.

La ROSS forma parte de esta oferta cultural con diez conciertos, cuatro de ellos dentro del año 2020 y dedicados a la figura de Beethoven. Así, el concierto del domingo será interpretado por los profesores de la ROSS York Yu Kwong y Susana Fernández Menéndez (Violines), Helena Torralba Porras y Ariadna Boiso Reinoso (Violas) y Claudio Baraviera (Violonchelo), detalla en un comunicado.

Este ciclo, que se inauguró el pasado mes de octubre y que se celebrará hasta junio, es una de las citas más destacadas de la temporada y cada año presenta nuevas propuestas. Los profesores de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se constituyen en diversos grupos con un amplio abanico de combinaciones que van desde el tradicional cuarteto de cuerda a sonatas para dos instrumentos, quintetos de viento, quintetos de metal, sextetos o septetos entre otros.

Yu Kwong estudió violín y viola en el New England Conservatory de Boston y en el Guidhall School of Music and Drama de Londres. Es ganador de una beca Frank Huntington Beebe. Además ha colaborado con la London Symphony, Opera North, Royal Ballet Sinfonia y la Bergen Philharmonic. Ha tocado recitales en Londres en lugares como el St. Martin in the Fields, Southwark Cathedral y St. John *s, Waterloo, National Concert Hall de Dublín y en el Teatro Maestranza de Sevilla.

Fernández Menéndez estudió en el Real Conservatorio Superior de Madrid, con los profesores Pedro León y Juan Luis Jordá. En 1988 prosiguió sus estudios en Hochschule Luzern en Suiza con Albor Rosenfeld, discípulo de Sándor Vegh. Durante ese periodo fue integrante del Collegium Musicum Zug. Desde 1991 es miembro de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Torralba Porras (Cuenca, 1986) comienza sus estudios de viola

en el Conservatorio Profesional de Música de Cuenca con David de la Cruz Pérez como profesor. Ha realizado varios años los cursos Martín Códax. Finalizó los estudios en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Además, ha colaborado en varias orquestas profesionales como la Sinfónica de Murcia, Orquesta del Liceu de Barcelona, Sinfónica de Madrid, Filarmónica de Málaga y Orquesta de la Comunidad Valenciana del Palau de les Arts.

Boiso Reinoso empezó a estudiar Viola en el Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás de Alicante, finalizando Grado Medio en el Conservatorio Profesional de Valencia. Posteriormente, completa Grado Superior en el año 2014 en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con el maestro Alan Kovacs.

Claudio Baraviera, violonchelista argentino, realizó sus estudios en Buenos Aires con el maestro José Puglisi. Integró la Orquesta Juvenil de Radio Nacional de la que fue violonchelo solista y la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón. En 1976 viajó a Moscú para proseguir sus estudios con el maestro Liev Ievgráfo.