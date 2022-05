La ROSS culmina su ciclo 'Las Noches del Lope' con la soprano Leonor Bonilla y un repertorio dedicado a Sevilla

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega de Sevilla acoge el jueves 12 de mayo el tercer concierto del ciclo 'Las Noches del Lope' de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) con la soprano Leonor Bonilla y el director Óliver Díaz como protagonistas.

En esta ocasión, la joven soprano sevillana Leonor Bonilla se reencontrará con el público hispalense con un repertorio que tiene muy presente a la ciudad de Sevilla y en el que destacan piezas como las oberturas de 'El barbero de Sevilla', de Ramón Carnicer, y de 'Las bodas de Fígaro', de Wolfgang Amadeus Mozart, según informa la orquesta en un comunicado.

"Con una prometedora carrera en ascenso", Leonor Bonilla se encuentra con la ROSS en un concierto "muy esperado" por el público sevillano tras "el buen sabor de boca que dejó su extraordinario paso" por la gala del treinta aniversario del Maestranza el año pasado.

Al frente de la Orquesta Sinfónica de Sevilla estará el director asturiano Óliver Díaz, director musical durante cinco años del Teatro de la Zarzuela de Madrid, y director de la ROSS Joven durante esta primera temporada 2021-22.

Para el repertorio del concierto se han escogido piezas que tienen a la capital hispalense como escenario, entre las que destacan también 'Me llaman la Primorosa de El barbero de Sevilla', de Gerónimo Giménez, y la citada obertura de 'Las bodas de Fígaro', de Wolfgang Amadeus Mozart. Leonor Bonilla también interpretará el 'Preludio de La Torre del Oro', de Gerónimo Giménez y 'Sevillana de Don César de Bazan', de Jules Massanet, entre otras.

Con este concierto, la ROSS completa el ciclo 'Las noches del Lope' con el que la orquesta sinfónica ha vuelto al teatro histórico de la ciudad hasta en tres ocasiones durante esta temporada. Asimismo, "por razones técnicas, y de forma puntual", se ha cancelado la conferencia preconcierto que estaba prevista una hora antes del mismo y que habitualmente imparte por el director gerente de la ROSS, Pedro Vázquez.

LEONOR BONILLA

Leonor Bonilla se tituló en Danza Española en el Conservatorio de Danza de Sevilla. En 2010 inició sus estudios de Canto en el Conservatorio Profesional de Sevilla Cristóbal de Morales con Esperanza Melguizo. Obtuvo el primer Premio y el Premio Especial del Público en el Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, el tercer Premio del Concurso Internacional Flaviano Labò en Piacenza (Italia); Premio del Público en el Concurso Monserrat Caballé, y el primer premio en la III edición del Concurso Internacional de Ópera Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), entre otros reconocimientos.

La soprano sevillana ha participado en Salomón de Haendel, Missa Brevis de Haydn, Gloria de Vivaldi, también Carmina Burana (Teatro de la Maestranza). Debutó en Italia en 2016 con 'Fiorilla de Il Turco in Italia: Piacenza, Ravenna y Modena'; 'Francesca en Francesca da Rimini', 'Giulietta de Giulietta et Romeo di Vaccaj' y 'Gala' en el Festival della Valle d'Itria; así como 'Nanetta de Falstaff y Gilda de Rigoletto' en Génova.

ÓLIVER DÍAZ

Tras cursar sus estudios de piano en el Peabody Conservatory of the John Hopkins University, Óliver Díaz fue premiado con la prestigiosa beca 'Bruno Walter' de dirección de orquesta para estudiar en la Juilliard School of Music con maestros de la talla de Otto Werner Mueller, Charles Dutoit o Yuri Temirkanov.

A su regreso de los Estados Unidos fundó la Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón y la Barbieri Symphony Orchestra, ocupando en ambos casos el puesto de director artístico y titular.

Su carrera le ha llevado a dirigir la mayoría de las orquestas españolas de primera línea como la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu, la Orquesta de la Comunidad Valenciana o la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Real Filharmonía de Galicia, la Orquesta de Euskadi, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Bilbao o la Orquesta del Principado de Asturias, entre otras.

Fuera de nuestras fronteras ha trabajado con formaciones como la Orquesta de Montecarlo (Mónaco), la Orquesta Filarmónica de Belgrado (Serbia), New Amsterdam Symphony (Países Bajos), Cluj Philharmonic Orchestra (Rumania), con la que ha realizado una frecuente colaboración, la Orquesta Filarmónica Rusa o la Orquesta Nacional de Perú.